Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 7'ye 7 ve 5'e 5 top oyunuyla devam eden idman, koşu ile sona erdi. Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.