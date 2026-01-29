Karatay Belediyespor Güreş Takımı Kahramanmaraş'tan ikincilikle döndü

Kahramanmaraş'ta düzenlenen İller Arası Güreş Turnuvasında Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, takım klasmanında ikinci oldu.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, düzenlenen turnuvada elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, takımın istikrarlı yükseldiğini söyledi.



Güreş takımının kendilerini her geçen gün daha da mutlu ettiğini ifade eden Kılca, şunları kaydetti:



"Neredeyse her yeni haftaya bir başarıyla başlıyoruz. Sporcularımızın sergilediği azim ve mücadele ruhu takdire şayan. Sporla büyüyen, özgüveni yüksek ve disiplinli bir nesil yetiştirmek en büyük hedefimiz. Bu yolda emek veren tüm antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize ve her zaman çocuklarımızın yanında olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Turnuvada madalya alan ve alamayan tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

