        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri okul temizliği yaptı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, ara tatil döneminde okullarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:23 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:23
        Yükümlüler, belirlenen okullarda sınıf, koridor, lavabo ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında bakım çalışması gerçekleştirdi.

        Yetkililer, çalışmayla okulların eğitim dönemine hazır hale getirildiğini bildirdi.



