Seydişehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri okul temizliği yaptı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, ara tatil döneminde okullarda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Yükümlüler, belirlenen okullarda sınıf, koridor, lavabo ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında bakım çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, çalışmayla okulların eğitim dönemine hazır hale getirildiğini bildirdi.

