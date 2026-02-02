Habertürk
        Seydişehir'de trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Seydişehir'de trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:08
        Seydişehir'de trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        V.N.A. idaresindeki 06 EHJ 253 plakalı otomobil, Karabulak-Bahçelievler Kavşağında yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. ve U.G.A. isimli çocuk yaralandı.


        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

