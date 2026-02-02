Seydişehir'de trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. V.N.A. idaresindeki 06 EHJ 253 plakalı otomobil, Karabulak-Bahçelievler Kavşağında yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. ve U.G.A. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.