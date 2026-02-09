MEVKA'dan Seydişehir projesine hibe desteği

Seydişehir ilçesinde "Toprağın Geleceği: İklime Uyumlu Tarımsal Üretim" projesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülen Tarım ve Gıda Sektöründe Ar-Ge, İnovasyon ve Yeşil Becerilerin Geliştirilmesi Hızlandırıcı Hibe Desteği (SoGreen) kapsamında destek almaya hak kazandı.



Seydikoop Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından başvurusu yapılan ve belediyenin iştirakçi olarak yer aldığı proje kapsamında tarımsal sulamada verimliliği artıracak modern teknolojilerin temin edilmesi, üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapasite artırıcı çalışmaların yürütülmesi ve kuraklığa dayanıklı yem bitkisi tohumlarının yerelleştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli faaliyetler hayata geçirilecek.



Bu çalışmalarla hem su kaynaklarının daha etkin kullanılması hem de tarımsal üretimde iklim dostu uygulamaların güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Proje, iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Konya Ovası'nda sürdürülebilir tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesine önemli katkı sunacak.







