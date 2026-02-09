Habertürk
        Beyşehir'de doğa tutkunları kar yürüyüşü yaptı

        Beyşehir ilçesinde bu yılki geleneksel kar yürüyüşü, doğa tutkunlarının katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

        Beyşehir'de doğa tutkunları kar yürüyüşü yaptı
        Beyşehir ilçesinde bu yılki geleneksel kar yürüyüşü, doğa tutkunlarının katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğinin düzenlediği etkinlik, Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşler Topluluğu tarafından organize edildi.

        Her yıl şubat ayında düzenlenen bu geleneksel yürüyüşün rotası, Anamas Dağının eteklerindeki ilçenin İslibucak mevkisi oldu.

        Katılımcılar, beyaz örtüyle kaplı ormanda, eriyen karların ve yağmurun oluşturduğu pınarlar arasında coşkulu bir yürüyüş yaptı. Karlarla kaplı doğa, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Bu yılki yürüyüşe 422 doğasever katıldı. Konya ve çevre ilçelerden gelen katılımcılar, araçlarla etkinliğin yapılacağı alana taşındı.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, rekor katılımın sağlandığı etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

