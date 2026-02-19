Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Geleceğin esnafı tiyatro oyunuyla Ahiliği anlatıyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'da Meram Mesleki Eğitim Merkezinde (MESEM) kurulan tiyatro grubunun öğrencileri, okul arkadaşlarına Ahilik geleneğini anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:36 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleceğin esnafı tiyatro oyunuyla Ahiliği anlatıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'da Meram Mesleki Eğitim Merkezinde (MESEM) kurulan tiyatro grubunun öğrencileri, okul arkadaşlarına Ahilik geleneğini anlatıyor.

        Haftada bir gün geldikleri merkezde yaklaşık 2 aydır çalışan 6 öğrenci, üçerli gruplar halinde merkezde ders işlenen sınıflara habersiz giriyor.

        Sultan Alaaddin Keykubat, Ahi Evran ve Selçuklu askeri kostümleri giyen öğrenciler, 4-5 dakikalık oyunla Ahiliğin incelikleri hakkında bilgi veriyor.

        Meram Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Özkan Büyüksu, AA muhabirine, merkezde 92 öğretmen ve 2 bin 487 öğrenci bulunduğunu söyledi.

        Okulda 22 alan ve 39 dalda eğitim öğretim verdiklerini anlatan Büyüksu, "Bu çocuklar, haftanın 4 günü beceri eğitimi için işletmede çalışıyor, bir gün teorik eğitim alıyor. Lise programındaki derslerini de uzaktan eğitim sistemiyle alarak lise eğitimini de böyle tamamlamış oluyorlar. Anadolu meslek lisesi diplomasının aynısını veriyoruz." dedi.

        Büyüksu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Müdürlüğü teşvikiyle MESEM Tiyatro Grubu kurduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:


        "Öğrencilerden olumlu tepki var. Çocuklar demek ki yeteneklerini ortaya koyuyorlar ve her alanda var olduklarını, her yerde mesleki eğitim merkezi öğrencisinin var olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş oldular. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Veliler de memnun. Öğrencilerin bu etkinlikte var olmaları, kendilerinin öz güveninin bir anlamda gelişmesi için okulun bu uygulamaya girmesinden gayet memnunlar."

        - "Beklenenin çok üstünde bir performans ortaya koyuyorlar"

        Tarih öğretmeni Ayhan Yücel, tiyatro oyunu fikriyle heyecanlandıklarını, seçmeler sonunda 6 öğrenciyle çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

        Öğrencilerin haftada bir gün bir araya gelmesi nedeniyle provalarda zorlandıklarını aktaran Yücel, "Çocuklarımız kendilerinden beklenenin çok üstünde performans ortaya koyuyorlar. Bu 6 öğrenci sadece perşembe günü buradalar. Diğer günler değişik iş yerlerinde çalışıyorlar." dedi.

        Okulda genç Ahiler yetiştirdiklerini vurgulayan Yücel, çocukların eğitimlerine uygun konu belirlediğini söyledi.

        Yücel, Ahiliğin inceliklerini anlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Çat kapı usul bir tiyatro olduğu için hiç bilgi vermeden, içeriye bilgi sızmadan habersiz şekilde giriyoruz. Öğrencilerimiz şaşırıyor, sonra olayı anlamaya çalışıyor. Birçok öğretmenimiz derslerinde Ahiliği işliyor. 800 yıl önceki bir sultan karşılarına geçiyor, 800 yıl önce temel atan Ahi Evran karşılarına geçiyor. Genellikle dönüşler olumlu. Çocuklarımızın farkındalığı artıyor. Öğrenciler, kesinlikle bu konuyu araştıracaktır."

        Öğrencilerden Tunahan Danış da 4 yıldır kasaplık yaptığına değinerek, "Mesleği dükkanda öğreniyorum, okulda normal dersleri işliyoruz. Ayrıca tiyatro eğitimi alıyoruz. Sultan Alaattin Keykubat'ı oynuyorum. Ahilikle alakalı, dürüstlük, ahlak konularını anlatıyoruz. İlk başta bir tedirginlik oluyor ama sınıfın içine girdikten sonra alışıyoruz. Bu oyun sayesinde öz güvenim arttı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Konya'da 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası aranıyor
        Konya'da 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası aranıyor
        Karapınar'da üç okuldan Ramazan'da anlamlı dayanışma
        Karapınar'da üç okuldan Ramazan'da anlamlı dayanışma
        Yalıhüyük'te annelere madde bağımlılığı eğitimi verildi
        Yalıhüyük'te annelere madde bağımlılığı eğitimi verildi
        Konya'da hurmalar hem tezgahlarda hem de iftar sofralarında yerini aldı
        Konya'da hurmalar hem tezgahlarda hem de iftar sofralarında yerini aldı
        Araçtan uyuşturucu maddeyi attılar, yakalanınca 'üzerimde bir şey yok" savu...
        Araçtan uyuşturucu maddeyi attılar, yakalanınca 'üzerimde bir şey yok" savu...
        Konya'da kayıp 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
        Konya'da kayıp 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor