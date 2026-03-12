Canlı
        Konya Haberleri

        Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı

        Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün aracına 229 kilometre hızla arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:23
        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık sürücü İsmail A. ve taraf avukatları ile maktul öğretmenin eşi Kadriye Başak Külcü katıldı.

        Söz verilen sanık İsmail A, olay anında bilincinin yerinde olmadığını öne sürdü.

        Kazayı kasıtlı olarak gerçekleştirmediğini savunan İsmail A, "Kaza esnasında bilincim yerinde olsa ayağımı frene basmaz mıydım? Zaten bilincim kapalı olduğu için kazadan hemen önce 2 kez kırmızı ışıkta geçtiğim görülmüş. Kaza anında da önümde o araba olmasa ben ağaca çarpacaktım. Keşke ben ölseydim de böyle bir kaza olmasaydı." ifadesini kullandı.

        Kadriye Başak Külcü, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın kaza anındaki hızının 229 olarak tespit edildiği, hakkında hazırlanan raporda uyuşturucu maddeye rastlandığı, kamera kayıtları ve tüm delillerle "olası kastla öldürme" suçunu işlediğini değerlendirerek, 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Kaza ve iddianame

        İsmail A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim 2025'te Meram ilçesinde Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Külcü'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan İsmail A, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

