Konya'da "Yaşlılar Haftası" etkinlikleri sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesince, Yaşlılar Haftası kapsamında şehrin farklı noktalarında ikamet eden yaşlılar ziyaret edilerek ihtiyaçları giderildi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Modeli Belediyeciliğin önemli sac ayaklarından birini oluşturan "Gönül belediyeciliği" kapsamında büyüklere saygı ve vefa kültürünün yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde yaşlı vatandaşların dualarının alınması ve yalnız olmadıklarının hissettirilmesi hedeflendi.



Duygu dolu anların yaşandığı buluşmalarda büyükler de kendilerini bu anlamlı haftada unutmayan Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

