        Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi umutla başladı

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sahaya yansıttığı performansla umut verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Yeşil beyazlılarla ikinci kez sözleşme imzalayan teknik direktör İlhan Palut yönetiminde takım, ligde 7 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Konya ekibi, Eyüpspor'u 1-0 yendi.

        Süper Lig'de berabere kaldıkları Göztepe maçında takımın başında çıkan Palut yönetimindeki yeşil beyazlılar, evinde oynadığı Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

        Deplasmanda Alanyaspor ile Başakşehir'e mağlup olan Palut'un öğrencileri, Kocaelispor'u ise 2-1 yenerek taraftarını sevindirdi.

        Yeşil-beyazlı ekip, kalan haftalarda sahasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Fenerbahçe, deplasmanda ise Samsunspor, Antalyaspor, Rizespor ve Kayserispor ile karşılaşacak.

        Ligde 30 puanla 12. sırada yer alan yeşil beyazlılar, kalan maçlarda alacakları puanlarla üst sıralarda yer almak istiyor.




        - "Mutlu edecek sonuçlar almaya başladık"

        Kulüp basın sözcüsü Cengiz Yönet, AA muhabirine, yeşil beyazlıların ligdeki performansını değerlendirdi.

        Sezonun ikinci yarısına teknik direktör değişiklikleriyle başladıklarını hatırlatan Yönet, şöyle konuştu:

        "İlhan hocanın ilk 2-3 maç hangi futbolcunun neyi yapacağını veya yapamayacağını görmesi açısından da imkanı ve süresi dardı. Çünkü çok kritik ve zorlu maçlarımız vardı. İlhan hocamız, teknik ekip ve futbolcularımızla birlikte bir güç ve sinerji oluşturdu. Başkanımız Ömer Atiker başta olmak üzere futbol şubedeki görev alan arkadaşlarımızın sağladığı maddi ve manevi destekle Allah'a şükür, bizi mutlu edecek sonuçlar almaya başladık."




        - "Alt sıralarla puan farkını açtık"

        Yönet, son oynadıkları Gençlerbirliği galibiyetinin kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Alt sıralardan yukarı çıktık ve aramızdaki puan farkını açtık. Futbolcularımız maça çıkarken üzerlerindeki kazanamamadan kaynaklı olan stresi atmış olduklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda stressiz olarak çıkacakları için gerçek performanslarını ortaya koyabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacaklarına değinen Yönet, "Samsunspor'un Avrupa'da ülkemizi iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Sezona çok iyi başlangıç yaptılar ama şimdi aradaki makas azaldı. Samsun'daki maçı kazandığımızda onların birkaç puan gerisinde olacağız. Aslında bu da ligimizin kalitesini ve gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.




        - "Kalan 7 maçtan alınacak 21 puanın tamamına talibiz"

        Basın sözcüsü Cengiz Yönet, takımın milli ara nedeniyle verilen iznin ardından çalışmalara başladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kalan 7 maçtan alınacak 21 puanın tamamına talibiz. Taraftarlarımız, sahaya her maçı kazanmak için çıkan bir Konyaspor görmek istiyor. Biz de bunu istiyoruz. Hocamızın da bunu istediğinden hiç şüphemiz yok. İlhan Palut geçmişte de Konyaspor'da görev almış, başarılı olmuş, taraftarın sevgisini kazanmış bir hoca. Şu anda da taraftar, kendisini ciddi manada destekliyor. Bu süreçte kendisini başarılı buluyoruz. Daha iyi günlerimizin olabileceğini düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
