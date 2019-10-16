Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı

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Konya’da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.T.’nin sosyal medya aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. Üniversite öğrencisi Ö.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KONYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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