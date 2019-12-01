Meram’a Doğa Okulu ve AR-GE Merkezi müjdesi

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, Konya Ovası Projesi (KOP) Desteğiyle hayata geçecek olan “Dutlu Koruluğu KOP Doğa Okulu” ve “Prof. Dr. Fuat Sezgin ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesi”nin protokolü imzalandı.

Meram’da iki yeni proje daha hayata geçiriliyor. KOP Bölge Kalkınma İdaresi başkanlığı desteğiyle hayata geçecek projelerden ilki, 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal öğrenme düzeylerine katkı sunmak, akademik, sosyal kültürel gelişimlerini açık alanlarla destekleyerek okuma alışkanlıklarını kalıcı davranış haline dönüştürmelerini sağlamak ve doğa ile iç içe yaşam becerilerini kazandırarak biyolojik çeşitlilikleri tanımaları için kurulacak olan “Dutlu Koruluğu KOP Doğa Okulu”. İkinci proje ise Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tematik ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesi. Projeleri hayata geçirecek olan imzalar Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve KOP Başkanı İhsan Bostancı tarafından atıldı.



“Soran, sorgulayan, üreten bir nesil için önemli bir proje”

Öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli katkı sunacak projenin hayırlı olmasını temenni eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların doğa ile buluşmasının onların hayal güçlerini harekete geçirmek, yaşadığımız dünya hakkında yeni fikirler kazandırmak gibi önemli faydalar sağlayacağını belirtti. Projenin, soran, sorgulayan, analiz yapabilen, çözüm üreten, üretken ve doğayı koruyup yaşatan nesiller hedefi taşıdığını kaydeden Başkan Kavuş, “Proje kapsamında, öğrencilerimizin doğada yapacağı kitap okuma ve günübirlik farklı doğa reaksiyon aktiviteleri, Oryantrik Otağı, Doğa Masalları Yazım Atölyesi, Doğa Kaşifi, Doğa Yürüyüşü, Doğa Konuşuyor Levhaları, Doğa İçin Çal Müzik Etkinliği, Kop Doğa Kütüphanesi, Milli Tohum Atölyesi gibi çalışmalar bulunuyor. Bu çalışma sayesinde Meram’da bulunan devlet okullarında okuyan İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dil, sosyal iletişim becerileri geliştirilerek,bilgiye erişimin daha hızlı ve haz alınır haline pekiştirilmesi sağlanacak” dedi.



“Geleceğe dair, iddialarımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz var”

Çocukların kendini ve doğayı tanıyacakları bu proje ile birlikte Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tematik ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesinin de hayata geçirildiğini belirten Başkan Kavuş, bu projede de yine doğa temasıyla astronomi, tıp, ziraat, zooloji, yer bilim, hadis, tefsir ve İslam Coğrafyası konularının ele alınacağını söyledi. Meram Belediyesinin bugüne kadar fedakarlıklarla eğitime önemli destekler verdiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Dünyanın en zengin ve en köklü medeniyetine sahip bir millet olarak geleceğe dair, iddialarımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Tüm bunların gerçekleşmesi için en önemli şartın da iyi, kaliteli ve nitelikli eğitim olduğunun bilincindeyiz. İşte bu sebeple Biz Meram Belediyesi olarak bu milli davada bugüne kadar üzerimize düşen yükün fazlasını sırtlandık, sırtlanmaya ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Çünkü Türkiye’nin hedeflerini gerçekleştirmede en önemli kaynağımız nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir. İşte bu projeler bu hedeflerimizi ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için atılmış birer adımdır. Bu çalışmalar için bize desteklerini esirgemeyen Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresine, Başkanı İhsan Bostancı’ya ve değerli ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise eğitim gibi önemli bir konuda gelen bu projelere destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Dutlu Koruluğu KOP Doğa Okulu ile Prof. Dr. Fuat Sezgin ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesinin Meram’a hayırlı olmasını temenni etti.

KONYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:13

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