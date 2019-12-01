Meram’a Doğa Okulu ve AR-GE Merkezi müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meram’a Doğa Okulu ve AR-GE Merkezi müjdesi

İHA

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, Konya Ovası Projesi (KOP) Desteğiyle hayata geçecek olan "Dutlu Koruluğu KOP Doğa Okulu" ve "Prof. Dr. Fuat Sezgin ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesi"nin protokolü imzalandı.

Meram’a Doğa Okulu ve AR-GE Merkezi müjdesi

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, Konya Ovası Projesi (KOP) Desteğiyle hayata geçecek olan “Dutlu Koruluğu KOP Doğa Okulu” ve “Prof. Dr. Fuat Sezgin ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesi”nin protokolü imzalandı.
Meram’da iki yeni proje daha hayata geçiriliyor. KOP Bölge Kalkınma İdaresi başkanlığı desteğiyle hayata geçecek projelerden ilki, 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal öğrenme düzeylerine katkı sunmak, akademik, sosyal kültürel gelişimlerini açık alanlarla destekleyerek okuma alışkanlıklarını kalıcı davranış haline dönüştürmelerini sağlamak ve doğa ile iç içe yaşam becerilerini kazandırarak biyolojik çeşitlilikleri tanımaları için kurulacak olan “Dutlu Koruluğu KOP Doğa Okulu”. İkinci proje ise Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tematik ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesi. Projeleri hayata geçirecek olan imzalar Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve KOP Başkanı İhsan Bostancı tarafından atıldı.

“Soran, sorgulayan, üreten bir nesil için önemli bir proje”
Öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli katkı sunacak projenin hayırlı olmasını temenni eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların doğa ile buluşmasının onların hayal güçlerini harekete geçirmek, yaşadığımız dünya hakkında yeni fikirler kazandırmak gibi önemli faydalar sağlayacağını belirtti. Projenin, soran, sorgulayan, analiz yapabilen, çözüm üreten, üretken ve doğayı koruyup yaşatan nesiller hedefi taşıdığını kaydeden Başkan Kavuş, “Proje kapsamında, öğrencilerimizin doğada yapacağı kitap okuma ve günübirlik farklı doğa reaksiyon aktiviteleri, Oryantrik Otağı, Doğa Masalları Yazım Atölyesi, Doğa Kaşifi, Doğa Yürüyüşü, Doğa Konuşuyor Levhaları, Doğa İçin Çal Müzik Etkinliği, Kop Doğa Kütüphanesi, Milli Tohum Atölyesi gibi çalışmalar bulunuyor. Bu çalışma sayesinde Meram’da bulunan devlet okullarında okuyan İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dil, sosyal iletişim becerileri geliştirilerek,bilgiye erişimin daha hızlı ve haz alınır haline pekiştirilmesi sağlanacak” dedi.

“Geleceğe dair, iddialarımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz var”
Çocukların kendini ve doğayı tanıyacakları bu proje ile birlikte Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Tematik ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesinin de hayata geçirildiğini belirten Başkan Kavuş, bu projede de yine doğa temasıyla astronomi, tıp, ziraat, zooloji, yer bilim, hadis, tefsir ve İslam Coğrafyası konularının ele alınacağını söyledi. Meram Belediyesinin bugüne kadar fedakarlıklarla eğitime önemli destekler verdiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Dünyanın en zengin ve en köklü medeniyetine sahip bir millet olarak geleceğe dair, iddialarımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Tüm bunların gerçekleşmesi için en önemli şartın da iyi, kaliteli ve nitelikli eğitim olduğunun bilincindeyiz. İşte bu sebeple Biz Meram Belediyesi olarak bu milli davada bugüne kadar üzerimize düşen yükün fazlasını sırtlandık, sırtlanmaya ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Çünkü Türkiye’nin hedeflerini gerçekleştirmede en önemli kaynağımız nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir. İşte bu projeler bu hedeflerimizi ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için atılmış birer adımdır. Bu çalışmalar için bize desteklerini esirgemeyen Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresine, Başkanı İhsan Bostancı’ya ve değerli ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise eğitim gibi önemli bir konuda gelen bu projelere destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Dutlu Koruluğu KOP Doğa Okulu ile Prof. Dr. Fuat Sezgin ArGe Merkezi ve Tematik Kütüphanesinin Meram’a hayırlı olmasını temenni etti.

KONYA

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonet takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet takla attı: 2 yaralı
Market soyan nişanlı çift yakalandı
YEREL HABERLER Market soyan nişanlı çift yakalandı
Karatay Belediyesi, Karaaslan Hobi Bahçesi'ni büyütüyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, Karaaslan Hobi Bahçesi'ni ...
SÜ'de “Kültürel Varlıkların Geleceğe Taşınmasında Kent Vizyonu Paneli” başladı
YEREL HABERLER SÜ'de “Kültürel Varlıkların Geleceğe Taşınmasında ...
“Selçuklu’dan İzler” Plastik Sanatlar Sergisi açıldı
YEREL HABERLER “Selçuklu’dan İzler” Plastik Sanatlar Sergisi açıldı
Konya’daki kamyonete İstanbul’dan ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya’daki kamyonete İstanbul’dan ceza kesildi
MHP’li Mustafa Kalaycı: “Konya, savunma alanında önemli bir ivme yakalamıştır”
YEREL HABERLER MHP’li Mustafa Kalaycı: “Konya, savunma alanında ...
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 ...
Soğuk hava migrenine hacamat
YEREL HABERLER Soğuk hava migrenine hacamat
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 ...
Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: ...
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
Konya’da ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi
YEREL HABERLER Konya’da ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi
Komutan ve askerler 39 yıl sonra tekrar içtima aldı
YEREL HABERLER Komutan ve askerler 39 yıl sonra tekrar içtima aldı
Can ve mal güvenliği için kış lastiği taktırın uyarısı
YEREL HABERLER Can ve mal güvenliği için kış lastiği taktırın ...
Konya SMMMO ilçelerdeki eğitimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Konya SMMMO ilçelerdeki eğitimlerine devam ediyor
Hayvan hırsızlığına karşı mahalleyi kameralarla donattılar Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Karabulut Mahallesinde yaşanan hayvan hırsızlıklarının artması üzerine mahallenin giriş ve çıkışları 50 bin lira değerinde 22 kamera takılarak izlenmeye başlandı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızlığına karşı mahalleyi kameralarla ...
MHP’li Mustafa Kalaycı: “Konya’nın ulaşım projeleri biran önce tamamlanmalı”
YEREL HABERLER MHP’li Mustafa Kalaycı: “Konya’nın ulaşım projeleri ...
Pekyatırmacı: "Cuma gününün bereketini hemşehrilerimizle yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Pekyatırmacı: "Cuma gününün bereketini ...
Konya Büyükşehir’den Yerköprü Şelalesi açıklaması
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Yerköprü Şelalesi açıklaması
Ereğli’de ağıldan koyun hırsızlığı
YEREL HABERLER Ereğli’de ağıldan koyun hırsızlığı
3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu
YEREL HABERLER 3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 ...
Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X