Bahçeşehir Koleji Konya'da açılıyor

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 20202021 eğitim yılında Konya'da kolej açacakları söyledi. Yücel, "Dünyanın sayılı eğitim kurumları arasındayız. Avrupa'nın ise en büyük eğitim kurumuyuz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sunuyoruz. Okullarımızda yapay zeka temelli eğitimi sunuyoruz. Yapay zekaya hakim olanlar dünyaya hakim olacaktır" dedi.

Konya'da kurulacak kolejle ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan kurumun genel müdürü Özlem Dağ, ''128 okulla devam ettiğimiz eğitim yolculuğumuza 20202021 de 138 okulla devam ediyor olacağız. 12 binin üzerinde öğretmen, 100 binin üzerinde öğrenci anlamına geliyor. Bu bizim için çok kıymetli ve bu okullardan biri de Konya olacak. Konya'da potansiyeli çok yüksek öğrenciler var. O öğrencileri de dünyanın en iyi eğitimiyle buluşturacağız. Sadece Türkiye standartlarında değil, dünyanın en iyi eğitim modeliyle buluşturacağız.

'YAPAY ZEKAYA HAKİM OLANLAR, DÜNYAYA HAKİM OLACAKTIR'

Yapay zeka temelli eğitim sisteminin önemine değinen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise şöyle konuştu:

"Dünyanın sayılı eğitim kurumları arasındayız. Avrupa'nın ise en büyük eğitim kurumuyuz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sunuyoruz. Fiziksel yapılar kolaydır ama içini doldurmak önemlidir. Okulumuzu göreceksiniz harika bir okul. Ama ondan daha önemlisi içindeki öğretmendir. Öğretmensiz eğitim-öğretim sistemi düşünülemez. Yapay zeka temelli eğitim yapıyoruz. Yapay zekaya hakim olanlar dünyaya hakim olacaktır. İnsansız hava aracı, insansız deniz aracı, insansız kara aracı. Şimdi insansız tanklar yapılıyor. Bizim de eğitimde kullanacağımız yapay zeka temelli eğitim sistemini Amerika'da dünyaya duyurduk. Bizim eğitim sistemimiz artık yapay zeka temelli olmak zorundadır. Son 2 yıldır da okullarımızda kullanıyoruz. Böylelikle ülkemizi daha ileriye götürebiliriz."



KONYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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