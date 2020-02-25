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Başkan Altay basın mensuplarına gündemi değerlendirdi

İHA

Başkan Altay basın mensuplarına gündemi değerlendirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirdeki yerel ve ulusal basın kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündem değerlendirmesi yaptı. Selçuklu Kongre Merkezindeki programda konuşan Başkan Altay, son dönemde gerçekleştirilen programlar ve yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

“Banliyö hattı Konya metrosu kadar önemli”
Geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan banliyö hattı ile ilgili açıklama yapan Başkan Altay, “Devlet Demiryolları ile KONYARAY’ın protokolünü imzaladık. Konya için hayati öneme sahip bir projenin başlangıcı gerçekleştirilmiş oldu. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Konya’da toplu ulaşım açısından yeni bir başlangıç oluşturuyor. İlk etapta Konya Gar’dan başlayıp havaalanına kadar olan 17.4 kilometrenin ihalesi inşallah bu yıl gerçekleştirilecek. İkinci etapta da YaylapınarYeni GarHavaalanıOrganize Sanayi Bölgesi arasında toplam 26 kilometrelik bir banliyö hattına sahip olacağız. Taşıt alımları Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek. Bunun haricinde tüm alt yapı ve üst yapı çalışmaları Devlet Demiryolları tarafından inşa edilecek. Şehrimizde Meram ve Karatay’dan sanayilere doğru günlük trafik var. Özellikle Organize Sanayi Bölgemizdeki servislerin kalkmasıyla birlikte Konya’da çok ciddi orada trafiğe bir katkı oluşturacak. İnşallah 2 yıl içerisinde Yeni Gar ve havaalanı bağlantısını kullanmış olacağız. Böylece havaalanına da ilk kez bir toplu ulaşım imkanı oluşacak. HavaalanıYeni GarEski Gar ilk kez toplu ulaşım hattı üzerinde bağlanmış olacak. Banliyö hattı Konya Metrosu kadar önemli” dedi.

“65 kilometre yeni raylı sistem yapmayı planlıyoruz”
Konya Metrosundaki son gelişmeler hakkında da bilgi veren Başkan Altay, işlerin hızla ilerlediğini kaydederek, “Şantiye kurulma aşaması başladı. İnşallah bahar ayıyla birlikte fiilen sahada da çalışmayı arzu ediyoruz. Konya Metrosu Konya tarihinin en önemli yatırımı. 1 milyar 194 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriliyor ve 21.1 kilometrelik bir metro hattına kavuşmuş olacağız. Metromuzun inşasında trafikte en az rahatsızlık vererek inşaatın devam etmesi için yeni caddeler açıyoruz. Sultan Abdülhamid Han Caddesi’nin fiilen çalışmasına başladık. İlk etabı bu yıl sonu itibariyle tamamlamayı planlıyoruz. Yine, Celaleddin Karatay ve İsmail Ketenci Caddelerinde de kamulaştırma çalışmaları başladı. Böylece Konya’nın ulaşımı yeni bir süreç kazanacak. KONYARAY, metro, Barış Caddesi Tramvayı ve Şehir Hastanesi Tramvayı ile birlikte 2024 yılına kadar 65 kilometre yeni raylı sistem yapmayı planlıyoruz. Bu da mevcut kullandığımız raylı sistemin iki buçuk katı uzunluğunda olacak. İnşallah Barış Caddesi tramvayı ile de en kısa sürede bir müjdeyi vereceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür
Açıklanan 2020 yatırım programında Konya’nın çok önemli kaynaklar elde ettiğini, Konya’nın 2020’de de adeta hizmete doyacağı bir yıl yaşayacağını vurgulayan Başkan Altay, yatırım programında ayrılan kaynak nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Altay, 125 bin metrekarelik kapalı alanıyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli kütüphanelerinden birinin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlatarak, “Bu kütüphanenin Konya açısından bir önemi var. 510 yaş arası kütüphanenin ismi Nasreddin Hoca oldu. Nasreddin Hoca Konyamızın çok önemli bir değeri. Millet Kütüphanesinin çocuk bölümünün isminin Nasreddin Hoca olması Konya’nın marka değeri açısından çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Millet Kütüphanesi için hem de içerisindeki Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi için Konyalılar adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Belediye binasının yapısal sorunları var”
Başkan Altay, son günlerde kamuoyundaki Büyükşehir Belediyesinin taşınması ve binanın sağlamlığı ile ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. Başkan Altay, “Özellikle Elazığ depreminden sonra kamu binalarının güvenliği ile ilgili biz de bir çalışma yürütüyoruz. 2005 yılında hazırlanmış bir yüksek lisans raporu var. Bunun alınan numuneleri ve sonuçları var. Biz elimizdeki tüm bilgi ve belgeleri Konya Teknik Üniversitesine ilettik. Onlardan gelecek raporu göre bir eylem planı hazırlayacağız. Konya, deprem güvenliğinin en yüksek olduğu şehirdir. Konya Büyükşehir Belediye binasının varsa eğer, yapısal sorunları var. Bu, depremle ilgili değil, belediye binasının yapımından kaynaklanan bir sorundur. Gelen neticeye göre kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.

“Üç aylar mübarek olsun”
Konuşmasının sonunda Üç Ayların başlangıcının tüm İslam alemi için hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, Konya’ya özgü Şivlilik geleneğinin önemine dikkat çekti. Bu geleneği yaşatmak için yarın 19.30’da 10 bin kişilik Spor ve Kongre Merkezi’nde Fener Alayı ve Şivlilik programı gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Altay, “Bu, Konya’nın kendine has bir geleneği. 3 ayların başlangıcının çocuklarımız tarafından idrak edilmesi için yaşanan bir süreç. Bu kültürün de nesiller boyu aktarılması için de belediyeler olarak çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle fener alayı gecesi maalesef lastik yakma alışkanlığımız var. Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atan ayrıca ciddi bir kirlilik oluşturan bir durum. Onun için tüm Konyalılardan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Herkesi yarın 19.30’daki Fener Alayı ve Şivlilik etkinliğimize davet ediyorum” dedi.
Açıklamalarının ardından Başkan Altay, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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