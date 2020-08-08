Soygun girişiminde bulunduğu kuyumcuda bacağından vurulan şüpheli: Pişmanım (2)

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TUTUKLANDILAR

Konya'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve Ahmet Tuger (19), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-08-08 16:30:08



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