Konyaspor’da çifte imza

Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan’ı renklerine bağladı.
Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 6 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Ahmet Çalık’ın yanı sıra daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Eray Birnican Konyaspor’da 34 numaralı formayı giyecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.