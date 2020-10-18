AKSED Başkanı Günay: “Aliya ardında büyük izler bıraktı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKSED Başkanı Günay: “Aliya ardında büyük izler bıraktı”

İHA

AKSED Başkanı Günay: “Aliya ardında büyük izler bıraktı”

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, ölümünün üzerinden 17 yıl geçen BosnaHersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in ardında büyük izler bıraktığını söyledi.
AKSED Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda liderlik eden ve derin bilgi birikiminden dolayı "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 17.yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Aliya İzzetbegoviç’in ömrünü İslam’a ve BosnaHersek halkına adadığını dile getiren İbrahim Günay, “Ömrünün bir bölümünü cezaevlerinde geçirerek Bosnalı Müslümanlara rehberlik yapan Aliya, bu uğurda büyük bedeller ödemiştir. Fakat haklı davası uğruna hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Bunu savaş yıllarında daha iyi anlamış olduk. Aliya, Bosna’da İslam’ın var olabilmesi ve ayakta kalabilmesi için arkadaşları ile birlikte sonuna kadar mücadele etmiştir. Onun o mücadelesi bugün sadece Boşnaklara değil tüm Müslüman halklara ışık olmuştur” dedi.

“Uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktı”
19 Ekim 2003'te hayata gözlerini yuman ‘Bilge Kral’ın ardında büyük izlerle yaşama veda ettiğini anımsatan Günay, verdiği mücadele ile Aliya’nın halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktığını ifade etti. Günay açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bosnalı Müslümanlar Aliya’nın karizmatik liderliğini savaş yıllarında çok iyi gördü. Aliya, Sırp birlikleri tarafından kuşatılmış bir Saraybosna’yı ikinci Endülüs olmaktan kurtardı. 4 yıl süren kuşatma boyunca halkına umut oldu, ışık oldu. Dünyanın en güçlü ordularından birine karşı yıllarca savaştı. Bosna Ordusu’nun kurulmasını sağladı ve Sırp kuşatmasını sona erdirdi. Bosna Ordusu Aliya’nın önderliğinde büyük zaferler kazandı. Avrupa ülkeleri ve NATO’nun müdahale etmesiyle Bosna Ordusu’nun kesin bir zaferinin önüne geçildi. O daha fazla insan ölmesin, en kötü barış savaştan iyidir felsefesiyle Dayton Anlaşmasını imzaladı. Bugün BosnaHersek, Büyük Sırbistan’ın bir parçası değilse bu Aliya ve kahraman askerleri sayesindedir. Halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktı.”
AKSED Başkanı Günay, Boşnaklar'ı kendi öz vatanlarında aşağılık duygusundan kurtarmayı, siyasi arenada etkili olmalarını sağlamayı ve ülkedeki diğer etnik unsurlarla birlikte bir arada yaşamın en güzel örneğini göstermeyi amaçlayan Aliya İzzetbegoviç’i ölüm yıldönümünde rahmetle andıklarını, hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekyatırmacı: “Mahallelerimize değer katacak tesisler yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Mahallelerimize değer katacak ...
Başkan Kılca: "Muhtarlarımızın katkılarıyla Karatayımızı güzel yarınlara taşıyacağız"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: "Muhtarlarımızın katkılarıyla ...
Başkan Karabacak: "Yapılandırma çalışması esnafımızı umutlandırdı"
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: "Yapılandırma çalışması esnafımızı ...
Selçuk Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Konya'da husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 ...
Konya’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 ...
Hamza Hamzaoğlu: “Birer puanla yetinmek zorunda kaldık”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Birer puanla yetinmek zorunda ...
İsmail Kartal: “Kazanamadık ama kaybetmeyeceksiniz bu ligde”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Kazanamadık ama kaybetmeyeceksiniz bu ...
İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor (EK ...
AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı
İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk ...
Akçabelen şeker fasulyesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YEREL HABERLER Akçabelen şeker fasulyesi coğrafi işaret tescil ...
Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi
YEREL HABERLER Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele ...
Başkan Çiğdem: “Hüyük’e hizmet ederken hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık”
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem: “Hüyük’e hizmet ederken hiçbir ...
TDBB Başkanı Altay: “Çocuk katili Ermenistan’ı lanetliyoruz”
YEREL HABERLER TDBB Başkanı Altay: “Çocuk katili Ermenistan’ı ...
Başkan Altay Hüyük’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Hüyük’ü ziyaret etti
Kulu’da asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Kulu’da asayiş uygulaması
Mobilya mağazası kurşunlandı
YEREL HABERLER Mobilya mağazası kurşunlandı
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 ...
Yaralı şahine jandarma şefkati
YEREL HABERLER Yaralı şahine jandarma şefkati

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X