Konya’da 69 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 69 adet kaçak akıllı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D300 karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu karşısındaki uygulama noktasında, Ankara plakalı bir aracı içerisinde koliler olduğunu fark edince şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, 69 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan Yusuf K. ile Suriye uyruklu Ahmat H. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.