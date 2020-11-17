Konya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Böyle yakalandı, cezayı yedi!

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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında Ereğli ilçesi Konya Adana Karayolu üzeri Şeker Fabrikası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi alınamayan 42 V 4766 plakalı Mitsubishi marka otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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