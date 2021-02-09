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Konya’daki depremde birkaç evde küçük çatlak var Tuzlukçu ilçesi merkezli depremin ardından ilçe kaymakamı ve ekipler çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Konya’daki depremde birkaç evde küçük çatlak var Tuzlukçu ilçesi merkezli depremin ardından ilçe kaymakamı ve ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Tuzlukçu ilçesi merkezli üç depremin ardından incelemeler sürerken, bazı evlerde küçük çatlaklar oluştu. Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, şu anda ilçede herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını ifade ederek, birkaç evde çatlak bulunduğunu, ekiplerin sahada seferber olduklarını söyledi.
Tuzlukçu merkezli peş peşe meydana gelen üç deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri de harekete geçti. Tuzlukçu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt ve beraberindeki yetkililer, depremin ardından ilçede merkez mahallelerle ilgili bilgi aldı, sonrasında Koraş Mahallesine ve depremin merkez üssü olan ilçeye bağlı Mevlütlü Mahallesine geldi. Kaymakam Yeşilyurt, Mevlütlü Mahallesi Muhtarlığında son durumla ilgili bilgi verdi.

"Şu anda ilçemizde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta"
Yeşilyurt, akşam saatlerinde merkez üssü Mevlütlü Mahallesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, “Art arda 3 deprem oldu. Şu anda ilçemizde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta. Aynı şekilde sadece bu Mevlütlü Mahallesi’nin yakınında olan Koraş Mahallesi’nde bir iki evde çatlağımız mevcut. Merkezde de bir evde küçük çatlağımız mevcut. Onun da nedeni; ilçemizdeki evlerin kerpiç olmasından dolayı bir takım çatlaklar var. Biz o evdeki vatandaşlarımızı her ihtimale karşı evlerinde bu gece yatırmıyoruz. Ailelerinin, kardeşlerinin, anne babalarının yanına yönlendiriyoruz. Ev ihtiyacı olan, yatacak yeri olmayan vatandaşlarımız için merkezde 11 kişilik öğretmenevimiz var orayı şu anda hazır ettik, oraya yönlendiriyoruz. Hastanemize hiçbir başvuru olmadı. Vakıf ve vefa destek grubumuzla görüştüm, oraya da herhangi bir başvuru almadık. İlçe Emniyet Müdürümüz görev başında, merkez mahallelerimizde incelemelerde bulunuyor, aynı şekilde polis devriye ekiplerimiz de evleri teker teker geziyor. Jandarma komutanımızla beraber biz de merkez dışındaki mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Koraş Mahallesi’ni ziyaret ettik, ailelerimizle görüştük. Muhtarlarımızın hepsiyle görüştüm. Şu anda olumsuz bir dönüş almadık. Belediye personeli görevlendirildi, merkez mahallelerimizde geziyor. İlçe müftümüz ile görüştük. Camilerimizden yarım saatte bir anons yapılarak can kaybı, mal kaybı olan kişilerin muhtarlara başvurmasını istiyoruz. Eğer yaşlı vatandaşlarımız da başvuramazsa muhtarlar bizzat onların evlerini gidip ihtiyaçları varsa bana bildiriyor. Valimiz AFAD ekibi görevlendirdi. AFAD ekibi ilçede merkez mahallede birkaç evde inceleme yapıyor, şimdi Mevlütlü’de inceleme yapacaklar, daha sonra Koraş’ta tespit ettiğimiz evleri ziyaret edecekler. Orada evlerle ilgili analiz yapacaklar. Merkezden taşra teşkilatına kadar herkes seferber oldu” dedi.

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