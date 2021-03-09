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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hadim’de ilkokul öğrencilerinden “Atadan Toruna Oyuncaklar” sergisi

İHA

Hadim’de ilkokul öğrencilerinden “Atadan Toruna Oyuncaklar” sergisi

Konya’nın Hadim ilçesinde Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu öğrencileri tarafından “Atadan Toruna Oyuncaklar” sergisi açıldı.
İlkokul 3. sınıfta öğrenim gören öğrenci ve velilerinin okul binasında açtığı sergide, ahşap ve bezden tasarladıkları oyuncaklar sergilendi. Sınıf öğretmeni Dilek Demirci, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerle birlikte “Atadan Toruna Oyuncaklar” adıyla proje yaptıklarını söyledi. Projeye öğrenci velilerini de dahil ederek sergi açtıklarını belirten Demirci, “Proje çalışmamızı yüz yüze eğitime ara verilen tarihlerde tasarladık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonu ve yenilikçi yaklaşımları kapsamında öğrencilerde yerli ve milli bilinci geliştirmek amacıyla, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle öğrencilerin evde olduğu süreçte öğrenmeyi keyifli, eğlenceli ve verimli hale getiren oyuncaklar tasarladık. Hadim kültürel mirasına katkıda bulunmak ve öğrencilerin geçmiş ile günümüz arasında bir bağ kurmasını amaç edindiğimiz bu projede geçmişte kalan oyun ve oyuncak kültürümüzü yaşatmak, büyüklerimizden kalan kültürel emaneti geleceğe taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Her kültürün ürünü, kendi topraklarında daha değerlidir. Tasarlanan ürünlerde, özellikle Hadim dokuma bezi ve dedelerimizin, babalarımızın eski yöntemlerle yaptıkları objelere yer verilmiştir” dedi.
Açılışa, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, Emniyet Amiri Halil Acar, daire amirleri katıldı.

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