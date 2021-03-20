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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çumra İtfaiye Merkezi açıldı

İHA

Çumra İtfaiye Merkezi açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Çumra ve Akören’de esnaf ve vatandaşla buluşarak Çumra İtfaiye Merkezi’nin açılışını yaptı. Çatalhöyük’te inşa edecekleri karşılama merkezinin Türkiye’nin en güzel binalarından biri olacağını kaydeden Başkan Altay, yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla ilçelerin yarınlarının çok daha güzel olacağını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra ve Akören’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek ilçe esnafıyla buluştu. Çumra’nın temel meselelerini çözmek için önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Altay, “İmar planıyla ilgili bir gündem vardı, geçen ay o çözüldü. Çumra’ya geldiğimizde söz verdiğimiz atık su arıtma tesisinin inşallah bu yıl inşaatı başlayacak. Ayrıca Çatalhöyük’teki karşılama merkezine belki de Türkiye’nin en güzel binalarından birini inşa edeceğiz. Onun da inşallah Nisan, Mayıs ayı gibi inşaatına başlamayı planlıyoruz. Hızlı treni de unutmamak lazım. Bu da yeni bir kazanım olacak. İleride Mersin’e kadar gidecek bir hat. Ankara'ya direk bir bağlantı oluştu. Recep Başkanımız gayretiyle, samimiyetiyle hizmet ediyor. Allah razı olsun. İnşallah hep birlikte ilçemize hizmet için bu süreci en iyi şekilde yürütmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Yeni İtfaiye Merkezi’nin açılışı yapıldı
Başkan Altay daha sonra Sorularla Çumra Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere Bilgehane binası önünde ödüllerini verirken, akabinde Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan İtfaiye Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. İlçelerin eksiklerini giderme konusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Başkan Altay, “Bir hizmet bitiyor, kurdelesini kesiyoruz, yeni bir hizmetin temelini atıyoruz. Tüm Çumralılara teşekkür ediyorum. Her geldiğimizde bizi gönülden misafir ediyorlar. İnşallah tüm ilçelerimizin ve Çumra’mızın yarınları çok daha güzel olacak. Yeni itfaiye merkezimiz ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Çumra’dan sonra Akören ilçesine geçen Başkan Altay, AK Parti İlçe Teşkilatında İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya ve partililerle bir araya geldi. Akören Belediyesini ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı İsmail Arslan ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Akören’de çok güzel bir uyumla çalıştıklarını söyleyen Başkan Altay, “Uyumun olduğu yerde bereket oluyor, rahmet oluyor. Bugüne kadar birçok yatırım yaptık. Bundan sonra da Akören’imizi yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Şehir Konağı’mız tamamlandı. Bizim en önemli işimiz oydu. İnşallah pandemiden sonra da aktif hale gelecek” şeklinde konuştu.

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