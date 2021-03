Başkan Altay: “Yeni Büyükşehir Yasası en iyi Konya’da uygulanıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde esnafla ve vatandaşlarla buluşarak Ahırlı Şehir Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Yeni Büyükşehir Yasası ilk çıktığında Türkiye’nin en büyük coğrafyasına sahip Konya'nın bunu nasıl uygulayacağının tartışma konusu olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Ama bugün gelinen noktada şunu açık yüreklilikle ifade edebiliriz ki Yeni Büyükşehir Yasası en iyi Konya’da uygulanıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Ahırlı’da Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hançerli, Mehmet Taylan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Özalp ile birlikte Ahırlı Belediyesi’ni ziyaret eden Milletvekili Sorgun ve Başkan Altay, Belediye Başkanı İsa Akgül ile bir araya geldi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ahırlı Şehir Konağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediyesi’nin adına yakışır hizmetlerinden bir tanesini açtıklarını ifade ederek, “Ahırlı’yı her gelişimde farklı görüyorum. Burada tarım ve hayvancılık gün gün gelişiyor. 12 binin üzerinde büyükbaş hayvanı var. Türkiye üretiyor, Konya üretiyor, Ahırlı üretiyor. Bu hizmetleri dolayısıyla başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ahırlı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül de, “Büyükşehir Belediyemiz dün olduğu gibi bugün de her zaman yanımızda. Ahırlı’nın sorunlarıyla bir bir ilgileniyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun” dedi.



“İnsanların konforunu ve gelirini artırmak için çalışıyoruz”

Açılışın ardından Şehir Konağı’nı gezerek incelemelerde bulunan Başkan Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretlerini değerlendirdi. 2014'teki Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerin eksiklerini gidermek için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Seydişehir'de itfaiye binasının, Ahırlı'da şehir konağının açılışını gerçekleştirdik. Hem temel ihtiyaçlar gideriliyor, hem de sosyal hayatla ilgili eksikler tamamlanıyor. Konya'nın 31 ilçesinde ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla birlikte yaşayan insanların konforunu artırmak, gelirlerini artırmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ahırlı'mızda hayvancılıkla ilgili ciddi bir varlık oluştu. Biz de tarımsal ve hayvansal desteklerimizle burada yaşayan insanların gelirini artırmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasası çıkarken en çok tartışılan şehrin Konya olduğuna değinen Başkan Altay, “42 bin kilometrekarelik alanda 31 ilçesinde Konya'nın bunu nasıl uygulayacağı tartışma konusuydu. Ama bugün gelinen noktada şunu açık yüreklilikle ifade edebiliriz ki Büyükşehir Yasasını en iyi uygulayan il Konya'da, 31 ilçemizi birlikte kalkındırmak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Konya'nın birliğiberaberliği bereket olarak Konya'da yaşayan tüm insanların hayatına katkı sağlıyor” ifadelerine yer verdi

AK Parti Konya Milletvekili Sorgun, Başkan Altay ve beraberindeki heyet, Yalıhüyük ilçesine de bir ziyaret gerçekleştirerek Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ile bir araya geldi. Belediye binasında yapılan görüşmede Sorgun ve Başkan Altay, 2021 yılı için ilçeye planlanan yatırımların istişaresini yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Yalıhüyük Şehir Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, hizmetlerde en büyük emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, “Bu kış gününde bile durmak, dinlenmek yok. Hizmet siyaseti devam ediyor, üretim devam ediyor. Belediyelerimiz ürettikçe Türkiye gelişiyor. Bizim sloganımız Konya gibi bir Türkiye, Türkiye gibi bir dünya diyoruz. Onu da Allah’ın izniyle adım adım gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



“El ele verdik, Konya’nın hayallerini gerçekleştiriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya’daki başarının temelinde birlikte çalışma kültürünün yattığını belirterek, “Tüm milletvekillerimiz, il başkanlığımız birlikte Konya’nın her ilçesine her mahallesine hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yalıhüyük Şehir Konağımız son aşamaya gelmiş. İnşallah sonbaharla birlikte burası da hizmete girmiş olacak. Böylece merkezdeki sosyal imkanların tamamı ilçelerimizde de vatandaşlarımız tarafından kullanılmış olacak. Yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Suğla Gölü’nden dolayı çok önemli bir tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Gelirin artması için tarımsal desteklere de devam ediyoruz. El ele verdik, Konya’nın hayallerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ise, desteklerinden dolayı AK Parti Konya Milletvekili Sorgun’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’a teşekkür etti. Sorgun ve Altay son olarak Akkise Mahallesinde devam eden meydan düzenleme çalışmalarında da incelemelerde bulunarak Yalıhüyük ziyaretini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.