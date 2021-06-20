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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinin düzenlediği 4 yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hayat Resim Defterine Sığar', 'İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Şiir', 'Kur'an Öğreniyorum' yarışmaları ile Babalar Günü'ne özel 'Benim Babam Bir Kahraman' etkinliği sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Selçuklu Belediyesinin düzenlediği 4 yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hayat Resim Defterine Sığar', 'İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Şiir', 'Kur’an Öğreniyorum' yarışmaları ile Babalar Günü'ne özel 'Benim Babam Bir Kahraman' etkinliği sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Selçuklu Belediyesi tarafından pandemi döneminde evlerinde kalan çocuklara yönelik yaptığı yarışmaların ödülleri Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen törenle verildi. Hayat Resim Defterine Sığar, İstikbalden İstiklale 10 Kıta Tek Ruh Şiir, Kur’an Öğreniyorum yarışması ve Babalar Gününe özel düzenlenen Benim Babam Bir Kahraman isimli etkinliğin sonucunda ödül almaya hak kazanan 63 çocuğun ödülleri ailelerin de katıldığı törenle takdim edildi. Program Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Türkülerden oluşan konserle başladı.

"Çocuklarımızın kendilerini iyi hissedebilmeleri için pek çok organizasyona imza attık"
Programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2020 Mart ayından bu yana ülke olarak hakikaten zorlu bir dönemi yaşıyoruz. Bu süre zarfında çocuklarımız okullarına gidemediler, iş yerlerimizden kapalı kalanlar oldu, kurumlarımızda istediğimiz manada mesaimizi gerçekleştiremedik. Bu günde bu programı çok daha geniş kapsamlı yapmak isterdik ama tam manasıyla rahatlamayı tam sağlayamadığımız için çok da geciktirmeden bu yarışmalarda netice elde etmiş yavrularımıza bir an önce hediyelerini sunalım istedik. Süreç içerisinde özellikle evlerinde kalan çocuklarımızın vakitlerini iyi bir şekilde geçirebilmeleri ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için pek çok organizasyona imza attık. Online olarak da olsa çocuklarımızla, gençlerimizle bir arada olmanın yollarını aradık. Bu manada pek çok online organizasyon gerçekleştirdik ve çocuklarımız da büyük bir istekle bu organizasyonlarımıza katıldılar. Öncelikli olarak 'Hayat Eve Sığar' dedik ve çocuklarımızdan pandemi sürecinde duygularını düşüncelerini ifade etme anlamında resimler istedik. İnanın o kadar güzel resimler ortaya çıktı ki sanki en ünlü ressamın elinden çıkmış gibi güzel eserler ortaya çıktı. Bütün Hayat Eve Sığar resim yarışmasına katılan yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki hepsine ödül verelim ama onlar için asıl ödül onların bu yarışmanın içinde olmaları. Cumhurbaşkanımızın 2021 yılını Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan etmesinden sonra biz de hemen bir program düzenledik ve bu program kapsamında yarışmalar düzenledik. Şiir yarışmamızı tamamladık bugün de ödüllerini vereceğiz. Bu kapsamda yine devam eden farklı alanlarda yarışmalarımız var. Ramazan ayı içerisinde istedik ki çocuklarımız Kur’anla buluşsunlar, Kur’an okusunlar istedik ve bu kapsamda Kur’an öğreniyorum yarışmasını düzenledik. Yine çok sayıda çocuğumuz bu yarışmaya katıldı ve belki de çocuklarımız bu sayede Kur’an okumayı öğrendi. Kur’an öğreniyorum yarışmasına da katılan tüm çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yarışmaları yüz yüze yine kalabalık ortamlarda yaparız diye umut ediyorum. Tabi yarın Babalar Günü Babalar Günüyle ilgili de kısa sürede bir program düzenledik. Hem çocuklarımız için farklı bir etkinlik olsun hem de bütün babalarımızın Babalar Gününü bu programda kutlayalım dedik. Bu kapsamda da 'Benim Babam Bir Kahraman' yarışması düzenledik. Bu programa da kısa süre olmasına rağmen yine çok sayıda katılım oldu ve çocuklarımızdan çok güzel öyküler aldık. Bu öyküleri jüri üyelerimiz değerlendirdi ve ödüle layık görülen çocuklarımızı belirlediler. Tabi Selçuklu Belediyesi olarak her zaman kültüre sanata eğitime ve spora en büyük değeri vermek için gayret ediyoruz. Bu projelerimizde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, İlçe Müftülüğümüzün, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, Kent Konseyimizin, Gençlik Meclisimizin bize çok büyük katkıları var. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ” şeklinde konuştu.

Protokolden Selçuklu Belediyesine teşekkür
Müftülük olarak Selçuklu Belediyesi ile çok iyi ilişkileri olduklarını ifade eden Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, “Selçuklu Belediyesi hayırda yarışıyor, iyilikte yarışıyor, güzellikte yarışıyor. Hele ki Ramazan ayında böyle bir projenin icra edilmesi küçümsenecek bir şey değildir. Hepinizin huzurunda sayın başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Selçuklu Belediyesinin eğitime verdiği destekle ön plana çıktığını belirten Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Şehrin imarı ile gönüllerin imarı bir arada yürütülmelidir. Bu anlamda Selçuklu Belediyemiz gerçekten uzun yıllardır eğitime verdiği destekle ön planda. Gerek SEDEP gerekse proje destek projeleri kapsamında okullarımıza verdiği destek, kültür, sanat, edebiyat alanlarında çeşitli projelere verdiği destekle gerçekten şükranları hak ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Pandemi nedeniyle bu organizasyonlara hasret kaldıklarını ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Dört ana başlıkta Milli ve Manevi değerlerimizi kültür ve sanatı aile gibi kavramları ön plana çıkaran bu organizasyonda tüm dereceye girenleri tebrik ediyorum. Ayrıca bu organizasyona destek olan herkese ve özellikle bu organizasyonu tertip eden Selçuklu Belediyemiz ve Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz ise, “Sosyal Belediyeciliğin örneğini gösteren Selçuklu Belediyesi ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tip programların devamının sağlanmasını beklediğimi söyleyerek herkese saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

10 bin katılım 63 ödül
Konuşmaların ardından düzenlenen 10 bin katılımın olduğu 4 farklı yarışmada dereceye giren 63 öğrencinin ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Hayat Resim Defterine Sığar yarışması sonucunda birincileri olan 12 kişiye fotoğraf makinesi, ikinci olan 12 kişiye tablet, üçüncü olan 12 kişiye de akıllı saat hediye edildi. İstikbalden İstiklale 10 Kıta Tek Ruh isimli şiir yarışmasında birinci olan 4 kişiye ise dizüstü bilgisayar, ikinci olan 4 kişiye tablet, üçüncü olan 4 kişiye ise akıllı saat verildi. Kur’an Öğreniyorum yarışmasında ise birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncü ve beşinci olan yarışmacıların yanı sıra mansiyon ödülü kazanmaya hak kazanan yarışmacılara gram altın takdim edildi. Babalar gününe özel hazırlanan Benim Babam Bir Kahraman isimli etkinliğin sonucunda ise beş kişiye bisiklet, beş kişiye de tablet hediyesi takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ve Resim yarışmasında ödüle layık görülen resimlerin sergilenmesi ile sona erdi.
Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri ve ödül almaya hak kazanan çocukların aileleri katıldı.

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