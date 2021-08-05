7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü (2)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evlerini ateşe vererek, kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), sorgusunun ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-05 17:45:53



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