Selçuk Üniversitesi, deneyimlerini Bitlis Eren Üniversitesi ile paylaşıyor

Selçuk Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi arasında Merkezî Araştırma Laboratuvarları İş Birliği Protokolü imzalandı.

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi, bilgi ve tecrübelerini, YÖK Anadolu Projesi kapsamında eşleştiği Bitlis Eren Üniversitesi ile paylaşmaya devam ediyor. Öğrencilere yeni deneyimler kazandıracak, bilimsel çalışmaları destekleyecek yeni bir adım atıldı ve Merkezi Araştırma Laboratuvarları İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolün imzalarını, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş attı. Protokol imza törenine Selçuk Üniversitesinden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk; Bitlis Eren Üniversitesinden ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aygün, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül ve Özel Kalem Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Parlakpınar katıldı.



“Desteklerinden dolayı Selçuk Üniversitesine teşekkür ediyorum”

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “Selçuk Üniversitesi ile YÖK Anadolu Projesi kapsamında eşleşmiş durumdayız. Bugüne kadar birtakım iş birliklerimiz oldu. Öncelikle öğrencilerimiz için derslerle ilgili iş birliğimiz başladı. Daha sonra biz bunu genişletmek istedik. Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy bizi ziyaret etti. Merkezî laboratuvarları kullanabilir miyiz fikri ortaya çıktı ve Rektörümüz bunu uygun gördü. Bununla ilgili protokolü imzaladık. Bundan sonra da bizim hocalarımız, Selçuk Üniversitesinin imkanlarından daha fazla yararlanabilecek. Desteklerinden dolayı Selçuk Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.



“İş birliğimiz artarak devam edecek”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da, “Yaklaşık 8 aylık bir süre içerisinde YÖK Anadolu Projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliği protokolleri ve eşleşmeler doğrultusunda Üniversitemiz ve Bitlis Eren Üniversitesi arasındaki derslerle ilgili sürecimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Farklı alanlarda çalışma imkânımız olup olmadığını görüştük. Bu kapsamda iki üniversitedeki araştırmacıların birbirlerinin çalışmalarından daha fazla yararlanabilmesi, merkezî araştırma laboratuvarlarının kullanımı, iş birliği noktasında çalışma yapabilmesi için protokol imzaladık. İş birliğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Protokol kapsamında Selçuk Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi arasında yapılacak olan AraştırmaGeliştirme (ArGe), bilimsel ve teknik çalışmalarda kullanılan analizlerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı hizmet alımı, iş birliği ve ortak girişimler gerçekleştirilecek.

Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kendi imkânları çerçevesinde test ve analizlerin yapılmasını, hizmet alımı şeklinde birbirlerinden talep edebilecekler. Kurumların mevcut altyapıları ortak kullanıma açılacak ve ArGe çalışmaları ve her türden bilimsel çalışmalarda değerlendirilecek. İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Selçuk Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi yöneticileri, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesindeki uygulama birimleri ile Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Tıp Fakültesi İyi Klinik Uygulamalar ve Araştırma Merkezi ile Atcılık ve Binicilik Tesislerini gezerek bilgi aldı.

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