Konya GastroFest on binlerce lezzet tutkununu ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehrin mutfak kültürünü tanıtmak için gerçekleştirdiği Konya GastroFest, 3 gün 250 binden fazla lezzet tutkununu ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği Konya GastroFest, son gününde de yoğun ilgi gördü. Kalehan Ecdat Bahçesi’nde “Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir” sloganıyla ilk kez gerçekleştirilen Konya GastroFest’te, 3 gün boyunca Konya’nın ve ilçelerinin nefis yöresel yemekleri, tatlıları ve mutfak zenginliği yurtiçinden ve yurtdışından festivale katılan on binlerce lezzet tutkunuyla buluştu. Uluslararası festivalde, Konya mutfağının görsel bir şöleni aratmayan; etliekmeği, bamya çorbası, fırın kebabı, tiridi, düğün pilavı, sac arası, höşmerim tatlısı ve saray mutfağının yüzlerce çeşit tatları tanıtıldı. Profesyonel aşçıların hünerlerini gösterdiği festivalde, halk arasında yapılan yarışmalarda da aşçılar jüri olup yarışmacılara not verdi.



3 günde 250 binden fazla kişi katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gastronomi Festivali’nin sonuna geldiklerini ifade ederek, “Uzun sürelik bir planlamanın sonucunda ortaya çıktı ama Konyalıların ilgisi bizi bu konuda çok cesaretlendirdi. Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi oldu. Stant açan belediyelerimize, esnafımıza ve tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. 3 günde 250 binden fazla insanımızı ağırladık. Böylece Konya’nın gastronomiye ilgisinin ne kadar fazla olduğunu görmüş olduk. Yemek kültürümüzü tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



"Çatalhöyük'ten başlayarak Ateş Bazı Veli Hazretlerine kadar gelen bir geleneği sürdürüyoruz"

Konya Gastronomi Festivali’ni “Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir” sloganıyla yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, “Çünkü Konya’da yemek bir medeniyet. Çatalhöyük’ten başlayarak Ateş Bazı Veli hazretlerine kadar gelen bir geleneği sürdürüyoruz. Konya’yı, Konya mutfağını ve Ateş Bazı Veli Hazretlerini, Mevlevi mutfak kültürünü, Konya’nın kadim geçmişini tüm dünyaya tanıtmayı arzu ediyoruz. İnşallah gelecek yıl çok daha coşkulu ve büyük olacaktır. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festivale katılan misafirler de unutamayacakları anlar yaşadıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. GastroFest’te çocuklar ise, kendileri için özel olarak kurulan etkinlik alanında doyasıya eğlenerek unutamayacakları anlar yaşarken; ayrıca düzenlenen konserler, müzik dinletileri, söyleşiler de festivale renk kattı.

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