Konya'da 32 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da polisin durdurduğu tankerde yapılan aramada 32 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Huzur ve Güven Şehri Konya' ilkesiyle devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamında KOM ekipleri, kaçak akaryakıt sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik takip ve çalışmalar neticesinde Selçuklu ilçesinde Ankara Çevre Yolu üzerinde gerekli tedbirler alındıktan sonra tespit edilen tanker durduruldu. Yapılan aramada, tankerde 32 bin 800 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Tankere ve ele geçirilen akaryakıta el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Araç sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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