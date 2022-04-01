Büyükşehir’in online spor üyelerine sağlıklı yaşam kampı

Konya Büyükşehir Belediyesinin “Spor Konya” projesi çerçevesinde hayata geçirdiği Türkiye’nin en geniş boyutlu kişiye özel online spor uygulamasına üye kadınlara yönelik Taşkent’te “Spor ve Sağlıklı Yaşam” temalı kamp gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin “Spor Konya” projesi çerçevesinde başlattığı online spor üyesi kadınlar Taşkent’te sağlıklı yaşam kampına katıldı. Taşkent Gençlik ve Eğitim Kampı’nda “Spor ve Sağlıklı Yaşam” temasıyla gerçekleştirilen kampta online spor uygulamasına katılan kadınlar, iki gün boyunca doğayla iç içe bir ortamda temiz havanın ve spor yapmanın keyfini yaşadı. 110 üyenin katıldığı kampta üyelere diyetisyen eşliğinde yağ ölçümleriyle birlikte sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmeler yapılırken çeşitli etkinliklerin de yapıldığı kamp dolu dolu geçti. “Spor Konya” projesi faaliyetleri, önümüzdeki günlerde yapılacak etkinliklerle devam edecek. Konya Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Türkiye’nin en geniş boyutlu kişiye özel online spor uygulamasında kadınerkek ayrı olmak üzere uzmanlar tarafından üyelere çevrimiçi spor eğitimleri veriliyor.

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