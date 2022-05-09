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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’daki emekli lokallerinde öğrenmenin yaşı yok

İHA

Meram’daki emekli lokallerinde öğrenmenin yaşı yok

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin hizmete açtığı emekli lokallerinde ‘Kişisel Gelişim Kurs Programları’ başladı. Meram Belediyesi ve Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşen ‘Yetişkinler İçin Okuma Yazmayı Geliştirme Kurs Programı’nda ilk ders Dijital Vatandaşlık bilgisi oldu.
Meram Belediyesi ve Meram Halk Eğitim Merkezi örnek bir çalışmaya daha imza attı. Proje çerçevesinde Meram Belediyesi’nin emekli lokallerinde ‘Yetişkinler İçin Okuma Yazmayı Geliştirme Kurs Programları’ başlatıldı. Kursun ilk dersi ise ‘Dijital Vatandaşlık’ oldu. Meram Halk Eğitim Merkezi uzmanları tarafından anlatılan derslerde yaşlılara ve emeklilere ‘Dijital Dünyada Etik ve Ahlak’, ‘Güçlü Şifre’, ‘Teknolojiyi Doğru Kullanmak’, ‘edevlet Uygulamalarının Kullanımı’, ‘Dijital Ortamda Alışveriş Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler’, ‘İnternet Bankacılığı’ ve ‘Dijital Eğitim’ gibi konuların yanı sıra dijital dolandırıcılık noktasında alınacak tedbirler anlatıldı.

“Büyüklerimizin hayatlarını kolaylaştıracak eğitimler devam edecek”
Son dönemde Meram’a 6 yeni emekliler lokali kazandırdıklarını ve var olan 5 lokalin de baştan sona yenilendiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başlatılan eğitimler sayesinde bu tesisleri kullananların vaktini en güzel şekilde değerlendirmelerinin önünün açıldığını vurguladı. Büyüklerin ve emeklilerin, eksikliğini hissettikleri her konuda eğitimlerin devam edeceğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Büyüklerimizin hayattan kopmamaları ve daha sağlıklı alanlarda vakit geçirebilmeleri adına sayılarını neredeyse iki katına çıkardığımız ve var olanları da yenilediğimiz emekliler lokallerinden maksimum fayda sağlayabilmek amacıyla Meram Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinde eğitim programları başlattık. Bu eğitimler, öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel ispatlarından biri olacak. İlk dersimiz de, büyüklerimizin pek çok noktada eksiklik yaşadıkları dijital dünya ile ilgili oldu. Büyüklerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukların önüne geçecek eğitimler bundan sonra da devam edecek. Böylelikle lokallerimiz kurulma amaçlarının bir tanesini daha layıkıyla yerine getirmiş olacak” diye konuştu.

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