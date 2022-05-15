Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Meke Gölü arkası Çiçek Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur duası için toplanma yerine gidenlerin içerisinde bulunduğu Faik Üre (74) idaresindeki 01 TM 812 plakalı otomobil, toprak yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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