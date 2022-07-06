Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, D300 karayolu üzerindeki uygulama noktasında 35 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 362 adet uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 25 adet mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Semih Ş. ve Neslihan Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Araç sürücüsü Semih Ş. hakkında ayrıca ruhsatsız tabanca ve mermi bulundurmaktan işlem yapıldı. Şüpheliler haklarında yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden Neslihan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Semih Ş. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.