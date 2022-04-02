Ramazan ayı ile beraber illerin imsakiye takvimi de araştırılıyor. Konya İmsakiye 2022 takvimi, bu ilde yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük Konya imsakiye takvimi paylaşılırken Konya iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri de belli oldu. Peki, Diyanet Konya imsakiyesi ile Konya iftar saati ve sahur vakti kaçta? İşte, Konya iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri...

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