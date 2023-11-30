Konya'nın kelebek bahçesi 3 milyon ziyaretçiye ulaştı

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Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, Konya'nın tatile gidenler için bir kavşak noktası görünümünde olmasının etkisiyle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi aldıklarını söyledi.

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Yabancı turistlerin de bahçeye ilgisinin dönemsel yükselişler gösterebildiğini dile getiren Tuş, "Özellikle bu dönemde Rusya ve Ukrayna'dan ziyaretçilerimiz çok oldu. Şebiarus dönemlerinde ise İranlı ziyaretçilerimiz daha ağırlıklı geliyorlar.