Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.334,05 %0,18
        DOLAR 41,0142 %0,19
        EURO 47,6079 %0,06
        GRAM ALTIN 4.393,39 %-0,04
        FAİZ 39,90 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 50,16 %-0,13
        BITCOIN 112.510,00 %0,08
        GBP/TRY 55,0411 %0,08
        EUR/USD 1,1601 %-0,04
        BRENT 67,66 %-0,01
        ÇEYREK ALTIN 7.183,19 %-0,04
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Konya Şeker, 2025 yılı ayçiçeği alım fiyatları belli oldu mu? - Alışveriş Haberleri

        Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı

        Konya Şeker, 2025 ürünü yüzde 44 yağ oranı ayçiçeği alım fiyatını kilo başına 32 lira (ton başına 32 bin lira) açıkladı. Üreticiye ise 7 gün içinde ödeme yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 14:13 Güncelleme: 22.08.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Birlik'in ardından Konya Şeker de 2025 sezonu ayçiçeği alım fiyatlarını çiftçilere duyurdu.

        Buna göre, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeği için ton başına iki farklı alım fiyatı belirlendi.

        Üreticiler ürünlerini isterlerse 7 gün içinde peşin ödeme karşılığında 32 bin TL/ton fiyatla satabilecek. 60 gün vadeli ödeme seçeneğini tercih edenler için ise fiyat 34 bin TL/ton olacak.

        Ayrıca yüzde 50 yağ oranına sahip ayçiçeği için ton başına 34 bin 400 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Turist sayısında gerileme
        Turist sayısında gerileme
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"