Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Konyaaltı'na yağmursuyu yatırımı | Son dakika haberleri

        ASAT'tan Konyaaltı'na 60 milyon TL'lik yağmursuyu yatırımı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı'na 60 milyon TL'lik yağmursuyu yatırımını hayata geçirdi. Uzun ömürlü ve yüksek standartlara sahip yöntemler kullanılan çalışma ile Konyaaltı'nın yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaaltı'na yağmursuyu yatırımı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Konyaaltı İlçesi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi" kapsamında Sarısu, Hurma ve Uluç mahallelerinde çalışma yürütüyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışma ilçenin 39 mahallesindeki yağmursuyu altyapısını genişletmeyi amaçlıyor.

        Yağmursuyu hattı bulunmayan bölgeler ile mevcut olan yetersiz kalan ve ekonomik ömürlerin kapsamlı yağmursuyu imalatları gerçekleştiriliyor.

        Çalışmalarda, uzun ömürlü ve yüksek standartlara sahip yöntemler kullanılarak Konyaaltı'nın yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ı vuruyor

        İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı

        #antalya haberleri
        #yerel haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor