Konyaaltı'na yağmursuyu yatırımı

ASAT'tan Konyaaltı'na 60 milyon TL'lik yağmursuyu yatırımı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı'na 60 milyon TL'lik yağmursuyu yatırımını hayata geçirdi. Uzun ömürlü ve yüksek standartlara sahip yöntemler kullanılan çalışma ile Konyaaltı'nın yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor
Giriş: 04.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Konyaaltı İlçesi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi" kapsamında Sarısu, Hurma ve Uluç mahallelerinde çalışma yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışma ilçenin 39 mahallesindeki yağmursuyu altyapısını genişletmeyi amaçlıyor.
Yağmursuyu hattı bulunmayan bölgeler ile mevcut olan yetersiz kalan ve ekonomik ömürlerin kapsamlı yağmursuyu imalatları gerçekleştiriliyor.
Çalışmalarda, uzun ömürlü ve yüksek standartlara sahip yöntemler kullanılarak Konyaaltı'nın yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ