Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Konya’da sağanak sele dönüştü! Köprü çöktü, evleri su bastı

        Konya’da sağanak sele dönüştü! Köprü çöktü, evleri su bastı

        Konya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, bir köprünün çökmesine ve birçok evde su baskınlarına yol açtı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2025 - 00:30 Güncelleme: 02.08.2025 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak sele dönüştü! Köprü çöktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köprü çöktü, bazı evleri su bastı.

        Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kısa süre içerisinde şiddetini artırdı.

        İlçe merkezindeki bir köprü sel nedeniyle çökerken, bazı evlerde de su baskınları oluştu. Akşehir Caddesi'nde ise kara yolu sel nedeniyle zarar gördü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanarak, araçlarında mahsur bazı vatandaşlar, kepçe ve greyderler yardımıyla kurtarıldı.

        İlçe Kaymakamı Deniz Atasoy ile Belediye Başkanı Subhan Günaltay ise belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Belediye ekipleriyle Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Karayolları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, taşkınların önlenmesi ve suların tahliyesi için çalışma başlattı.

        REKLAM

        Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilen sağanağın ardından, hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.

        ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ

        Ankara’nın Polatlı ilçesine sağanak yağışının ardından yollar sular altında kaldı. Sürücüler yolda mahsur kaldı.

        Polatlı-Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Tatlıkuyu mevkiinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yol sular altında kaldı. Yetkililer, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler yolda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Yunak
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Gazze'de yaşanan insani felaket dış basında
        Gazze'de yaşanan insani felaket dış basında
        İzmir'de su alarmı! Kısmi kesintiler uygulanacak
        İzmir'de su alarmı! Kısmi kesintiler uygulanacak
        Adana'da uçak kazası: 2 yaralı
        Adana'da uçak kazası: 2 yaralı
        "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor"
        "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor"
        "Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
        "Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
        Beşiktaş'tan Chukwueze hamlesi!
        Beşiktaş'tan Chukwueze hamlesi!
        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
        İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da
        İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!
        Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi