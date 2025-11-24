Habertürk
Habertürk
        Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 24.11.2025 - 22:25
        Konya'da gol sesi çıkmadı!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

        Bu sonuçla birlikte Konyaspor, puanını 15 yaparken, Antalyaspor ise puanını 14'e çıkardı.

        Ligde gelecek hafta Konyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti.

        26. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

        37. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.

        83. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.

        84. dakikada Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti.

