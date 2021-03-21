İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü 13. dakikada Cikalleshi kaydetti. Bu sonucun ardından Konyaspor 36 puana yükseldi. Alanyaspor ise 49 puanda kaldı.
2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.
13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.
29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü.
72. dakikada Sekidika'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
88. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen ve kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, kaleci topa hakim oldu.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek
İttifakHoldingKonyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Rahmanovic (Dk. 59 Milosevic),Diomande (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin),Sekidika (Dk. 85 Adil Demirbağ) , Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 74 Kravets),Cikalleshi
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas (Dk. 79 Davidson),Caulker, Moubandje, Umut Güneş (Dk. 63 Mustafa Pektemek),Siopis (Dk. 79 Ceyhun Gülselam),Juanfran, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Adam Bareiro (Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar)
Gol: Dk. 13 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarıkartlar: Dk. 33 Diomande, Dk. 44 Rahmanovic, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor),Dk. 34 Adam Bareiro, Dk. 71 Tzavellas, Dk. 90+1 Salih Uçan, Dk. 90+ 2 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
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