Konyaspor 17 yıl sonra bir ilk yaşadı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 yenen Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, 17 yıl sonra taraftarının önünde üst üste 5 maç kazanma başarısı gösterdi.

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta 15 puan toplayan Konyaspor, alt sıralarla arasındaki puan farkını açarken, orta sıralara doğru yükseldi. Ligde bir dönem düşme hattına yakın olan yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamını kazanarak ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.

Yeşil-beyazlı ekip son olarak böyle bir istatistiğe 2007-2008 sezonunda Ünal Karaman döneminde imza attı. 2007-2008 sezonunun 8’inci haftasında Başakşehir ile başlayan 6 maçlık galibiyet serisi; Sivasspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor ve Kasımpaşa maçlarıyla devam etmişti.