Konyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Umut Nayir'in attığı gollerle 2-1 kazandı ve son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 47. ve 77. dakikalarda Umut Nayir kaydederken; konuk takımın tek golü ise 71. dakikada Dal Varesanovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor 46 puana yükseldi. Ç. Rizespor ise 40 puanda kaldı.
Ligin 36. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Rizespor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.