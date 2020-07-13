Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.

ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor. Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR

STAT: Konya BŞB

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 3

BAŞAKŞEHİR: Mert, Çaicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

SÜPER LİG PUAN DURUMU

CRIVELLİ ve CLICHY SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

ALTINCI FARKLI ŞAMPİYON OLABİLİR

Ligde son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırma şansına sahip. Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor şampiyonluğa uzanan takımlar oldu. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de mücadele ediyor.

İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAKLAR...

Medipol Başakşehir'in mutlu sona ulaşması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların yarısından fazlası da ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak. Turuncu-lacivertli kulübün sezonun ikinci yarısındaki 24 kişilik kadrosunun 13'ü kariyerlerinde ilk kez top oynadıkları ülke liglerinin en üst düzey liginde şampiyonluk kupasını kaldırmaya yakın.

İlk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak isimler şunlar:

Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Aziz Eraltay, Ponck, Danijel Aleksic, Enzo Crivelli, Martin Skrtel, Okechukwu Azubuike, Muhammet Arslantaş ve Ahmet Said Kıvanç.