Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Şampiyonluk neden olmasın?

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Konyaspor'da Başkan Fatih Özgökçen, Habertürk Spor'a konuştu. Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Özgökçen, takımının ilk 7 haftalık performansını değerlendirirken, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İLK 7 HAFTA DEĞERLENDİRMESİ: TAKIMIN OYUNUNDAN VE ENERJİSİNDEN MEMNUNUM - Süper Lig'e çok iyi başlayan bir Konyaspor var. Liderliğe kadar yükseldiniz, son Galatasaray maçına kadar da hem gol yemediniz hem de kaybetmediniz. İlk 7 haftalık periyodu nasıl değerlendirirsiniz? Avrupa maçlarından dolayı sezonu erken açtık fakat buna rağmen Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaptık. Galatasaray maçına kadar ligin iyi takımlarını mağlup ettik en önemlisi de mağlup olmadık ve gol yemedik. İstanbul’da oynadığımız Galatasaray maçında da iyi mücadele ettik. Direkten dönen toplarımız, kalecinin kurtardığı net pozisyonlarımız var fakat istediğimiz sonucu alamadık. İlk yedi haftaya baktığımızda takımın oynadığı oyundan, enerjisinden memnunum. İnşallah geçen sezon da olduğu gibi bu sezonda ligi iyi bir yerde bitiririz.

ŞAMPİYONLUK YANITI: "NEDEN OLMASIN?" - Geçen sezon zirveyi zorlayan bir Konyaspor vardı, bu sezona da aynı şekilde başladınız. Konyaspor olarak şampiyonluk hedefi hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kulüp bunlara şampiyonluk kupasını da ekleyebilecek mi? Neden olmasın. Mücadelemizi, güzel futbolumuzu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz ve ligin bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Kadromuz kaliteli futbolculardan oluşuyor, teknik ekibimiz yine aynı şekilde. Bu sene hem lig de hem de kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Geçen sezon Konyaspor, herkes tarafından takdir edilen, alkışlanan bir takımdı sizin de bildiğiniz gibi inşallah bu sezonda elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ve sezonu en iyi yerde tamamlayacağız.

"TFF'Yİ DESTEKLİYORUZ, ALTYAPI KONUSUNDA DAHA DA İLERİYE GİTMELİYİZ" - Yeni bir TFF yönetimi görevde. Şu ana kadar yaptıkları icraatları Konyaspor olarak yeterli buluyor musunuz? 16 Haziran itibariyle Mehmet Bey, göreve geldi. Gelir gelmez de yabancı kuralı olsun diğer konular olsun icraatlarına başladılar. Biz Konyaspor olarak kendilerine her zaman destek olduk ve yaptıkları işleri de destekledik. Kendileri ile devamlı istişare halindeyiz. Sorunlarımızı, isteklerimizi iletiyoruz onlar da sağ olsunlar bizlere her zaman yardımcı oluyorlar. - Yapılan icraatlar dışında TFF'den Konyaspor olarak beklentileriniz var mı, varsa nelerdir? Diğer soruda da cevapladığım gibi Türkiye Futbol Federasyonu ile devamlı istişare halindeyiz. Ülke futbolu olarak altyapı konusunda daha ileriye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine tesisleşme konusunda daha çok gelişmemiz lazım. Gençlerimizi güzel yerlerde yetiştirdiğimiz zaman yabancı kuralını konuşacağımızı düşünmüyorum.

"VAR TAM ANLAMIYLA DOĞRU KULLANILMIYOR FAKAT..." - İlk 7 haftalık periyotta hakemlerle ilgili görüşünüz nedir? Hakem yönetimlerini ve VAR sistemini yeterli buluyor musunuz? Hakemler ve hakem hataları hakkında genelde fazla konuşmam ve konuşmayı da sevmiyorum. İlk yedi haftalık periyotta lehimize veya aleyhimize büyük bir hata olmadı. Fakat diğer lig maçlarını da takip etme şansım oluyor. Hakemlerin maç esnasında konsantrasyon eksikliğini tamamlarsa daha az hata yapacaklarını düşünüyorum. VAR sisteminde lehimize geçen sene büyük bir hata yapıldı biliyorsunuz. Ülkemizde henüz tam anlamıyla doğru kullanıldığını düşünmüyorum fakat sistemin ligimizde olmadığı durumu hiç düşünmek istemiyorum.