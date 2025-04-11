Konyaspor Başkanı Korkmaz: 200 bin Euro ödendiğinde FIFA'nın yasağı kalkacak
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, FIFA'dan yeşil-beyazlı kulübe gelen 3 dönem transfer yasağının 200 bin Euro ödenmesi halinde kalkacağını açıkladı.
Giriş: 11.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:35
Konyaspor, daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen iki oyuncuyla ilgili FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı aldı.
Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Daha önce kulübümüzde forma giyen 2 oyuncu ile ilgili bir yasak getirildi. 200 bin Euro bir ödeme söz konusu. Ödeme yapılınca da bu yasak ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.
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