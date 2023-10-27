Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi
Trendyol Süper Lig TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi.
Giriş: 27.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:31
Aleksandar Stanojevic ile yolları ayıran yeşil-beyazlı ekip, TRT Spor'un haberine göre Hakan Keleş ile prensip anlaşmasına vardı.
51 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içinde Konyaspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
9 maçta 9 puan toplayan Konyaspor, 5 haftadır galibiyet hasreti çekiyor.
Yeşil-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.