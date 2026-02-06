Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi! - Futbol Haberleri

        Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi!

        Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 00:22 Güncelleme: 06.02.2026 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

        Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır. Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 5 Şubat 2026 (İngiliz Kraliyetinde "Epstein" Krizi)

        İngiliz Kraliyetinde "Epstein" Krizi. Mucizenin adı Büşra hemşire. Ekmek ve Simit fiyatında yeni dönem. SGK Prim borçlarına tecil kolaylığı. Nimet Kılıç nasıl öldü? Sahte hakimin cezası belli oldu. Uyuşturucu tacirlerine operasyon. Koordinatör isimler 5. kez toplandı. İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nda...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?