Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır. Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."