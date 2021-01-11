AA

Kulüp sportif direktörü Adnan Erkan, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük maçının birçok açıdan değerlendirmeye muhtaç olduğunu savundu.

Hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen Erkan, "Dün oynadığımız Fatih Karagümrük müsabakasının hemen başında Balkovec'in ceza sahası içinde Shengelia'ya yaptığı hareket, bir gün önce Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçında Semih Kaya'nın Alibec'e yaptığı ve penaltı kararının çıktığı hareketin bire bir kopyasıdır. Pozisyonun tek farkı, VAR marifetiyle o pozisyona penaltı kararı çıktı biz de ise oyun devam etti." diye konuştu.

Erkan, artık bu tür kararlarda bir standart oluşması gerektiğini, aynı pozisyonlara verilen farklı kararları hakem yorumu olarak izah etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Dünkü maçta hakem Serkan Tokat'ın topa temas yokken, 'Topa müdahale' şeklinde hareket yaparak, oyunu devam ettirmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Dün VAR hakemi ve yardımcıları bu pozisyonu sanki saniyelerle yarışırcasına inceledi. Oysa son haftalarda Hatay'da 25 saniye önceye gidildi, dakikalarca izlendi. MKE Ankaragücü, Kayseri maçlarında yaşadıklarımız ortada. Galatasaray maçında zorlama bir penaltıyla skor eşitlendi. Örneklerini çoğaltmak mümkün ama ne yazık ki dün yüzde yüz penaltımıza, önceki gün bire bir örneği yaşanmasına rağmen devam kararı çıktı. Şu unutulmamalı ki sahaya çıkan ya da VAR'ın başında duran tüm hakemler, skoru etkileyen her kararda vebal altındadır ve bu vebal Konyaspor adına giderek çoğalmaktadır."