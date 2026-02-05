Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması!

Trendyol Süper Lig temsilcisi Tümosan Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor...

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut’u Konya’ya davet etmiştir. Sayın Palut’un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir." denildi.

2021-2023 yılları arasında Konyaspor'un 81 maçını yöneten teknik direktör İlhan Palut, 1.64'lük puan ortalaması tutturmuştu.