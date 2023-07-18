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        Konyaspor'dan olağanüstü genel kurul kararı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, olağanüstü genel kurula gidiyor. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulun 1 Ağustos Salı günü yapılacağı belirtildi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:16
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        Konyaspor olağanüstü genel kurula gidiyor
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        Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulüp yönetiminin olağanüstü genel kurur kararı aldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 17.07.2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile Kulübümüzün 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerine göre 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 19.00'da Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:62/1 Selçuklu / KONYA adresinde (Selçuklu Belediye Kongre Merkezi) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 8 Ağustos 2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

        Konyaspor yönetiminin genel kurul gündem maddelerinden bazıları ise şu şekilde:

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        -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

        -Denetim Kurulu Faaliyet Raporu´nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,

        -Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçenin veya ek bütçenin görüşülmesi, bütçenin aynen veya değiştirerek kabul edilmesi,

        -Gerektiğinde bütçe tadili yapması için Yönetim Kurulu´na yetki verilmesi,

        -Konyaspor Spor Kulübü için gerekli olan taşınır taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına, kiraya verilmesine, tahsisine, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılmasına veya spor kulübünün sahibi olduğu taşınır taşınmaz mallar üzerine rehin / ipotek veya ayni ve şahsi hakların ve mükellefiyetlerin tesisi hususunda ve yine spor kulübünün amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yönetebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, kredili mal ve hizmet alımları konusunda borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu´na yetki verilmesi,

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        -Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya ilişkin Yönetim Kurulu´na yetki verilmesinin görüşülmesi,

        -Spor kulübüne ait futbol branşının şirketleşmesi ve dernekten şirkete devri için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

        -Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

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