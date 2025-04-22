e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.