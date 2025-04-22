Konyaspor-Galatasaray maçı canlı izle! ATV canlı yayın bilgileri ile ZTK Konyaspor-Galatasaray maçı izle
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV'den yayınlanacak. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan ekip finalde Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ''Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle'', ''Galatasaray ZTK maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, ATV canlı yayın bilgileri ile ile Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı izle...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray ZTK maçı şifresiz olarak ATV ekranından yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise bu noktada Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle seçeneği araştırmalarına başladı. İşte, ATV canlı yayın bilgileri ile Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı izle…
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor-Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı bugün saat 20.30'da başlayacak.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer.
Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sallai, Yunus, Sara, Osimhen.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI
Konyaspor - Galatasaray maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.atv.com.tr/canli-yayin
ATV FREKANS BİLGİLERİ
ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: Yatay (Horizontal)
UYDU FREKANSLARI
atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.
a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .
b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.
c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.
d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..
e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.
f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.
g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.
h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.